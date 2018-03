Para André, Daysi leva sabonete de marca, cremes hidratantes, amostra grátis de perfume – ele é vaidoso –, bat-gut de morango, bife, macarrão, chocolate, pudim, torta de bolacha – ele não gosta da comida servida no Central. Às vezes, arrisca-se até com itens proibidos: camarão, sazon, tempero em folha. É uma forma de comprar o amor, que, desde que a cadeia virou rotina, se tornou instável.

– Pra mim, é difícil. Eu fico insegura. Ele está aqui, cheio de meninas novas na galeria. E eu lá fora, cada vez mais velha – desabafa Daysi.

– Eu sofro de ciúmes. Estou com a cabeça lá na rua todo tempo, pensando em como ela está, se está com outra pessoa – diz André, que, nos dias de visita, capricha na higiene pessoal e se toma de ansiedade até vê-la chegar.

Aliás, os dois dizem que o sexo é secundário: gostam de ficar deitados, conversando, se beijando, perguntando como têm passado.

– Sempre fomos assim, é o que nos mantém juntos até hoje. Se der tempo, que bom; se não, é bom igual – julga ele.

Na despedida, Daysi ajoelha-se no chão, enlaça a cintura de André com os braços e beija seu umbigo. Nos dois meses de separação, ficou “doente do coração” – chegou a ser internada com um princípio de infarto. Agora, anima-se com a reconciliação e com a perspectiva de oficializar a união:

– Finalmente vou ter um sobrenome.

André é orientado a voltar para sua galeria. Daysi precisa ir embora. Os dois caminham juntos até onde é possível. Ele do lado de lá, ela do lado de cá. Uma grade no meio. Até que André some. E para Daysi só resta contar os dias.