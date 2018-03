Paulo ainda sente frio na barriga quando Renata telefona. Renata sente ciúme quando Paulo tira fotografias ao lado de outras meninas. Os dois cultivam um amor inocente, juvenil apesar da idade, ainda protegido pelas famílias de cada um. Veem-se sempre às segundas-feiras, na escola. Ele começou a trabalhar em uma loja de móveis na Azenha e só aparece no colégio no dia em que ensaia com a banda – é cantor. Ela ainda estuda. Nos fins de semana, a programação varia entre restaurantes, seriados na televisão, jogos de baralho ou filmes no cinema.

– E eu já conheço ela: se é filme de terror, eu nem convido.

– É verdade, nesses eu não vou – confirma a namorada.

Renata e Paulo fazem planos. Querem morar juntos. Podem ter uma deficiência intelectual, mas não deixam transparecer qualquer dúvida quanto a essa vontade – e quanto a tudo o que significa. Sonham com o casamento, com uma filha que vai se chamar Silvana, com o dia em que vão inspirar outras pessoas que acham que não podem amar, mas podem.

O que mudou na vida de Renata desde que conheceu Paulo? O que mudou na vida de Paulo desde que conheceu Renata? Em uma dessas sintonias difíceis de desvendar pelos cérebros mais ágeis, os dois respondem, em uníssono, com a palavra-síntese:

– Tudo.