Já estava difícil disfarçar. Paulo havia se tornado um anexo de Shirley – e vice-versa. Não demonstravam qualquer tipo de intimidade além da simples e permanente companhia um do outro. Mesmo assim, instalou-se um murmurinho entre os colegas. Até que um deles teve a coragem de perguntar, de supetão:

– E aí? É namoro ou amizade?

Enquanto Paulo ria, Shirley desconversou:

– Não sei, não sei…

Era o início de uma história de amor que seria bastante comum se não fossem as idades, o ambiente e as histórias de vida de cada um. Ele tem 72 anos e uma dificuldade crônica de andar, sequela de um acidente vascular cerebral. Ela, aos 77, já havia sofrido um infarto, tratado uma trombose, desenvolvido um problema de coluna e chorado a morte do único filho. Suas solidões se encontraram no asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, instituição que abriga idosos com vínculos familiares fragilizados.