A própria ONU tem reforçado que o futuro obrigará populações a incorporarem outras fontes de proteína, como formigas, besouros e grilos. Há 900 espécies de insetos comestíveis, que apresentam quantidades de proteína, cálcio e ferro para bife nenhum botar defeito.

A ideia não está tão distante quanto parece. Em entrevista recente a ZH, o chef Alex Atala, que serve formigas no badalado restaurante paulistano D.O.M., falou sobre o valor gastronômico do ingrediente.

– Chefs no Japão, na Dinamarca, estão usando formiga não porque é modinha, mas porque é gostoso. E as nossas são as melhores, as mais potentes de aroma, as mais impactantes.

Para convencer o ocidente a comer insetos, a startup islandesa

Crowbar Protein criou o Jungle Bar (foto acima). Parece uma barra de cerais normal, mas tem 20% de farinha de grilo.

A confluência de gastronomia com ciências como nutrição e genética propõe outras soluções. Quando o hambúrguer artificial foi experimentado diante do mundo, em 2013, as cobaias o acharam muito sem gosto para um naco de carne tão salgado. De US$ 325 mil, na ocasião, o custo dos bifes, produzidos a partir de células-tronco, já caiu para US$ 12. O custo ambiental também é vantajoso: a produção em massa possibilitaria que áreas dedicadas à agropecuária fossem “devolvidas” à natureza.