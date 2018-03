resgate da comida de verdade

No Brasil, que comemorou a diminuição drástica da fome graças a políticas como o programa Fome Zero, apontado pela ONU como referência para nações em desenvolvimento, outros males terão de ser combatidos no futuro. Diversificar a alimentação significa, também, modificar uma dieta baseada em comida de má qualidade e pouco nutritiva.

– Em termos nutricionais, nosso principal desafio é a obesidade – afirma o médico e professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Cesar Victora. – Os cientistas reconhecem a existência de um “ambiente obesogênico”, em que a propaganda comercial aliada ao baixo custo de alimentos processados com alto conteúdo calórico (como refrigerantes, chips ou hambúrgueres) estimulam o consumo excessivo de calorias e gorduras – analisa Victora.

Coordenadora do Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde (itt Nutrifor) da Unisinos, a nutricionista Denize Ziegler acredita que as empresas serão obrigadas a acompanhar a mudança de comportamento e expectativas que se observa no consumidor.

– A gente não precisa de mais alimentos, precisa de melhores

alimentos – afirma.

No Nutrifor, Denize coordena pesquisas orientadas pelo conceito de ecologia nutricional, em que os aspectos ambiental, social e de saúde têm tanta importância quanto o econômico. Um dos trabalhos que saíram dali foi o do Mestre em Nutrição e Alimentos pelo itt Nutrifor Gilvan Bertinati. O chef criou um pão cujo sabor e textura lembram o pão francês. Uma mistura de farinhas de arroz e feijão (vídeo abaixo) substitui a farinha de trigo e confere ao alimento riqueza em aminoácidos essenciais e fibras, além de reduzir o índice glicêmico, o que muitos especialistas acreditam ser importante no combate à obesidade.