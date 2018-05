entidade foi criada em 1987 porque a CBF se considerou inapta para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano, que se chamaria Copa União. Ao longo dos anos, o Clube dos 13 passou a defender os interesses comerciais e políticos de Grêmio, Inter, Atlético-MG, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Bahia, principalmente os direitos de transmissão dos jogos. Fábio Koff chegou à presidência em 1996, após o segundo mandato no Grêmio, e se manteve no cargo até a extinção do grupo, em 2011. A derrocada teve início com a reeleição de Koff em 2010, quando venceu o ex-presidente do Flamengo, Kléber Leite, apoiado pela CBF. No ano seguinte, o Corinthians abriu uma série de desfiliações por desacordo com as tratativas para a venda das partidas para a televisão nos anos de 2012, 2013 e 2014, além de acusações de "desmandos administrativos" que teriam acumulado dívidas milionárias na entidade. Como efeito cascata, a maioria dos outros grandes clubes brasileiros passou também a negociar os direitos de transmissão diretamente com a Rede Globo. O racha no cenário nacional promoveu o fim do Clube dos 13 no final de 2011.