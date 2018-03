Má administração de medicamentos está entre as denúncias apuradas

Para evitar que casos de negligência aconteçam, conforme a professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Rosa Maria Castilhos, é preciso que o poder público destine profissionais qualificados e capacitados para atender os abrigos.

— Me parece o eletrochoque de antigamente. Se não ficar calminho, vai tomar um choque e te aquietar — comenta a especialista, ao alertar que a ingestão indevida de medicamentos pode provocar dependência química, intoxicação ou overdose, que podem levar à morte.

Acolhidos relataram sofrer "ameaças de encaminhamento para um Posto de Saúde", onde seriam medicados por estarem agitados. A prática seria rotina no local, onde os abrigados receberiam remédios "para que dormissem mais rápido". Ameaça que se assemelha a método de tortura, conforme a professora Samantha Dubugras Sá:

— Ele foi tirado da mãe por negligência, porque ela tinha que ter feito essa cirurgia após o nascimento. E aí a gente recolhe no abrigo e continua com a mesma negligência. Como se explica isso? — questiona a magistrada.

Filhas de soropositivos sem tratamento e dependentes químicos, quatro crianças — de 5, 6, 7 e 11 anos —, eram agredidas, passavam fome, dormiam no mesmo colchão e não tinham nenhuma rotina de higiene. Com o acolhimento institucional determinado pela Justiça, os pequenos não tiveram vagas imediatas em abrigos de Porto Alegre devido à superlotação.

A história dos irmãos integra um inquérito civil sobre a falta de vagas no serviço da Capital. Atualmente, conforme o MP, 18% dos abrigos possuem mais acolhidos do que o máximo determinado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Depois de cometer furtos e usar drogas, o primogênito dos irmãos foi internado no Centro Integrado de Atenção Psicossocial — Infância e Adolescência (Ciaps), onde relatou estar feliz sem "vestir roupas limpas e quentinhas".

— Tem uma cama só para mim — disse o garoto, que não queria voltar para casa "pois seguiria sendo agredido".

Em 1º de agosto, a Justiça determinou que ele e os irmãos fossem acolhidos "com urgência", mas as vagas foram liberadas uma semana depois. A superlotação também obriga os abrigos a improvisar espaço aos acolhidos, que muitas vezes dormem no chão. O inquérito integra os procedimentos que apuram a estrutura precária dos abrigos, que representam 13% das investigações.

Entre elas, há uma sobre o Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). Conforme ofício do Corpo de Bombeiros, apenas sete dos 104 abrigos possuía o documento em novembro de 2014, situação que permanece atual, segundo o MP. Caso não resolvam os problemas, as casas podem ter as portas fechadas pela corporação.