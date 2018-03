Agressões são relatadas por acolhidos em 10 procedimentos que investigam maus-tratos na Promotoria da Infância. Uma criança disse que um educador “arrastou sua cara no chão” e duas adolescentes afirmaram terem sido imobilizadas “com o pé no pescoço”. Essas garotas ainda narraram ter tido as veias pressionadas até perderem as forças — técnica que, segundo a investigação, é usada em artes marciais para provocar desmaios nos adversários.

João*, 11 anos, disse que foi jogado contra a parede por um educador e que o irmão, de apenas 4 anos, levou um "tapa na boca" de uma funcionária, "saindo sangue".

— A educadora (...) também maltrata os acolhidos, sentando eles no chão, abrindo as suas pernas, esticando os braços para cima e colocando o joelho em suas costas — relatou João.

Em outros depoimentos, abrigados dizem ter presenciado uma menina de nove anos sendo “contida” pelo pescoço e um menino deixado “no chão com as mãos para trás”. Há relatos também de um educador que castigaria uma criança com deficiência e um menino de quatro anos, os deixando em cima de um armário, e de uma funcionária que privaria acolhidos do almoço.

— É comum, no turno da noite, as agentes educadoras (...) e (...) deixarem os acolhidos menores em pé na cozinha por 5 horas contínuas, sendo que eles estudam de manhã — contou Joana*, 15 anos, ao MP, referindo-se a crianças de 10 e 11 anos.

Conforme a professora de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Samantha Dubugras Sá, a revitimização dessas crianças dentro dos abrigos pode comprometer ainda mais a estruturação de sua personalidade, já abalada pela violência praticada pela família.