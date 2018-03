Claro que nem a nossa casa é a dos sonhos. Sempre há um problema ou outro. Mas nos lares de onde os acolhidos são arrancados a regra é um misto de miséria, desatenção, desassistência em serviços básicos, abusos e negligências mil. Então, quando o poder público os abraça, é para dar, ao menos, o básico. Mas as audiências têm mostrado que essa rede de proteção é falha em quase tudo e com omissões de todos os seus agentes, incluindo Ministério Público, Judiciário, prefeitura, governo estadual. Quer conferir um pouco?

Oregime de exceção comandado pela juíza Sonáli Cruz Zluhan consiste em audiências concentradas nos próprios abrigos, reunindo crianças e adolescentes e entes da rede de proteção. Nas sessões é verificado se está sendo tentado vínculo com familiares, ou se existe ação de destituição, se ela está andando como deveria, se a criança está na escola, em cursos, se recebe o atendimento médico, se está bem tratada, alimentada, feliz, se brinca, onde dorme, que condições gerais tem a casa e por aí vai. É como se uma mãe ou pai zeloso sentasse com a família ao fim do dia para conversar. Enfim, é um olhar sobre o funcionamento de casas que deveriam operar como lares de verdade, tipo aquele dos sonhos descritos nas leis.

Há problemas também com a saúde dos três. Os gêmeos esperam por atendimento psicológico sistemático. A irmã, soropositiva, precisa de consulta com infectologista, além de tratamento com fisioterapia. Esperam pela rede pública de saúde.

As equipes dos abrigos têm de fazer sempre a busca com ajuda da rede que está na rua, como o Conselho Tutelar. Neste caso, ninguém fizera até aquele momento.

O trio está abrigado há meses e a equipe ainda não tem informações sobre familiares que possam ficar com as crianças caso a mãe seja considerada incapaz para isso. Esta é uma alternativa à adoção: manter em família.

É dia de audiência e as crianças estão eufóricas com a presença de autoridades em um abrigo mantido pela prefeitura. Usam as melhores roupas.

Émeados de dezembro de 2014 e o que mais se ouve no abrigo é: "Quero passar o Natal com minha mãe, em casa!”

As falhas seguem na área da educação. Um dos meninos perdeu o ano escolar. A certidão de nascimento tinha sido trocada com a do irmão gêmeo. Um estava indo à aula no lugar do outro. A confusão só foi descoberta quando houve troca de abrigo, no final do ano de 2014. Tarde demais.

— Mas que medidas vocês adotam quando recebem um não (no caso, o não dado pela escola quanto à situação do aluno)? Ele perdeu o ano e pronto? Vocês são os pais, os responsáveis! — cobra a representante do Ministério Público.

— A gente controla o incêndio. Apagar já é luxo — defende-se uma integrante da equipe.

— Essas crianças continuam em situação de risco abrigadas. São retiradas de casa pela negligência dos pais. E a negligência do abrigo, o que a gente faz? — reclama a promotora.