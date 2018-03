Uma investigação iniciada em novembro de 2014 foi levada à Justiça pelo MP, por envolver suspeita de omissão da diretora da casa. A vítima, de 16 anos, disse aos promotores que começou a ser assediada por um educador casado, que costumava lhe dar tapas no bumbum “em tom de brincadeira” e dizer que ela era “mais gostosa” que sua mulher. Além disso, a adolescente disse ter tido relação sexual com o educador.

A narrativa motivou o MP a mover uma ação judicial pedindo o afastamento do profissional e da diretora da casa, determinado pela Justiça em abril. O educador é investigado pela Polícia Civil e pode responder por estupro. Além disso, abusador, diretores das casas e mantenedoras estão sujeitos a pagar indenização por danos morais às vítimas. Em casos de omissão, diretores podem ser demitidos e responder criminalmente.

Nos outros cinco processos que apuram suposto abuso sexual, o crime teria sido cometido por outro acolhido. Em um dos casos, um adolescente de 15 anos, explorado sexualmente na rua, é suspeito de abusar de seis abrigados. Ele já respondeu a dois processos por estupro, e foi condenado em um deles.

Se confirmadas, as denúncias demonstram a ineficiência do poder público na vigilância das crianças e adolescentes que abriga. Conforme as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é preciso que os abrigos tenham "uma equipe noturna acordada e atenta à movimentação". O problema é que, em alguns processos, há relatos de que funcionários noturnos estariam dormindo no momento em que os abusos teriam acontecido. Por isso, segundo o MP, diretores e mantenedoras das casas estão sujeitos a demissão e indenização às vítimas.

* Os nomes das crianças e adolescentes foram trocados na reportagem, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nomes de mantenedores, abrigos e funcionários foram omitidos a pedido do MP, para não atrapalhar as investigações.