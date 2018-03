Rosto arrastado no chão, imobilização com pé no pescoço e braço torcido até a queda. Cenas que poderiam ter se passado em porões de tortura foram relatadas por crianças e adolescentes que vivem em abrigos de Porto Alegre. Em alguns casos, acolhidos ainda afirmaram ter sofrido abuso sexual.

Encaminhado a um abrigo por ter sido estuprado pelo companheiro da avó aos quatro anos, José* teria sido vítima do mesmo crime no local. O delito, assim como outros relatados, teria sido cometido por profissionais contratados para cuidarem dos acolhidos, nesses locais cujo objetivo é protegê-los. Para as crianças e adolescentes, isso significa ter os direitos duplamente violados, já que foram encaminhados a essas casas por sofrerem violência familiar. A denúncia de José integra um dos 54 procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público da Capital para apurar irregularidades nesses abrigos, sendo 13% sobre abuso sexual, 17% maus-tratos e 40% negligência no atendimento. Zero Hora analisou 25 procedimentos, que somam 3,3 mil páginas.

O trabalho do MP é cíclico: enquanto denúncias chegam e motivam novos processos, outras têm as apurações concluídas. De 5 de março de 2014 até 3 de julho de 2015, o órgão concluiu 59 investigações, 32 delas com irregularidades constatadas (54%). Para a promotora da Infância e da Juventude Cinara Vianna Dutra Braga, esse índice mostra que a forma de contratação e capacitação dos funcionários dos abrigos precisa ser revista.