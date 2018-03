Elas podem ser encontradas fazendo ninho na vegetação dos jardins de residências ou até mesmo nas paredes. As vespas sociais constroem seus ninhos com fibras vegetais, a celulose. Elas raspam a superfície seca da madeira e a misturam com a saliva, produzindo uma massa leve e forte o suficiente para erguer alvéolos hexagonais perfeitos que darão forma aos "favos de papel" e ao invólucro do ninho, quando presente. É nos alvéolos desses favos que serão depositados os ovos para desenvolvimento das larvas. Também são utilizados para depósito de néctar, no caso das espécies melíferas.