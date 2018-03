Como as abelhas, as formigas vivem em uma sociedade matriarcal. A rainha manda no formigueiro e descarta o macho depois da reprodução. As operárias podem ter diversas características. As mais curiosas são de tecelãs (tecem o formigueiro com larvas), cortadeiras e doceiras ou pote-de-mel (escolhidas para armazenar em seus abdômens o néctar colhido por outras formigas. Quando acaba o alimento, excretam a comida armazenada na boca das demais).