No outono e no inverno, quando chove muito, faz frio ou há ausência de sol, as folhas murcham, as flores caem e, naturalmente, os insetos também se recolhem. Em condições ambientais extremas, a alimentação pode minguar e, com isso, o desenvolvimento do metabolismo das abelhas sem ferrão também. Recente estudo publicado por um grupo de biólogos do Laboratório de Entomologia da Faculdade de Biociências da PUCRS constatou que, semelhante ao que ocorre com ursos polares, elas também reúnem alimento antes da chegada do frio. Chamado diapausa, o processo mostra que essas abelhas são capazes de sobreviver por longos períodos com menos alimento. Diferentemente das abelhas Apis mellifera, conhecidas por africanizadas por resultarem de uma mistura das europeias e africanas, as sem ferrão são nativas do RS.

– O nome popular dessas abelhas deve-se ao fato de o ferrão ser atrofiado. Para defender suas colônias, elas constroem ninhos em locais de difícil acesso – afirma a bióloga e diretora do Instituto do Meio Ambiente da PUCRS, Betina Blochtein.

Nativas de regiões tropicais e subtropicais, as abelhas são usadas para produção de mel, manutenção de vegetações naturais, aumento da produção agrícola e equilíbrio do ecossistema pela polinização de plantas.