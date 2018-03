tradicional Prêmio Ortega y Gasset, em sua 32ª edição, foi anunciado no último dia 16, uma quinta-feira, e homenageou um venezuelano. Aos 83 anos, o jornalista Teodoro Petkoff, homem de formação socialista e ex-guerrilheiro, foi surpreendido por ser o escolhido. E tal honraria tem uma peculiaridade: proprietário do jornal Tal Cual, Petkoff está proibido de deixar a Venezuela em razão do seu tom crítico ao governo.

Ao jornal espanhol El País, ele avisou: não pedirá ao presidente do Legislativo, o chavista Diosdado Cabello, permissão para ir a Madri a fim de receber o prêmio, cuja motivação é a trajetória jornalística do venezuelano, ícone da liberdade de expressão. A entrega será em 6 de maio.

Petkoff foi condenado em razão de supostas ofensas à honra de Cabello.

– Se eu for, estarei convalidando as restrições que o governo faz a minha liberdade de locomoção – disse ele.

E completou:

– Orgulho-me muito do prêmio. Mas não será entregue para mim, e sim para as pessoas que fazem comigo o jornal Tal Cual, há 15 anos.

Petkoff considera sua situação um exemplo do “cerco à imprensa”:

– Cabello acionou a direção do jornal. Houve um fato menor, que usa como pretexto. A frase contra a qual reage foi escrita por um colaborador , que disse que Cabello recomendou a quem não está satisfeito com a insegurança do país ir embora. Entrou com ação contra o colaborador, o editor e toda a direção. É uma censura que se soma a outras medidas, como o fechamento de meios de comunicação, pressões fiscais, multas, falta de papel para jornais e perseguições.

Homem de princípios fortes, Petkoff define o Tal Cual como um jornal que “luta pela democracia e pela decência, pela convivência civilizada”.

– A ação contra nós faz parte de um contexto de abusos de poder. Manipulam a Justiça, querem nos calar.

Não é só o Tal Cual que enfrenta restrições. A reportagem esteve na redação do El Nacional, o principal jornal caraquenho. Eram 18h, horário de fechamento da edição impressa: as mesas vazias davam o tom do drama.

A importação de papel, essencial para a circulação dos jornais, depende da aquisição de divisas e de autorização oficial. A autorização não é dada. Resultado: o El Nacional tem previsão de circulação, com o estoque atual, de dois ou três meses. Já cortou suplementos como o literário e o de viagem.

– É muito frustrante. Além da ameaça, as longas reportagens de antes não são mais possíveis – comenta o repórter especial Franz von Bergen.

Cerca de 30 jornais venezuelanos foram atingidos pela restrição do papel. Nas bancas, chama a atenção a ausência das edições do dia. Predominam revistas de entretenimento e alimentos fast-food. Nos últimos anos, 12 jornais tiveram de fechar as portas.