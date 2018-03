Os pais de Leopoldo López, preso há 14 meses em Caracas por motivações políticas, vão ao encontro de Zero Hora no amplo escritório do filho, onde os funcionários trabalham freneticamente. A mãe cumprimenta a reportagem já com lágrimas nos olhos. O pai conta que conhece Porto Alegre. “Leozito” é o líder político há mais tempo preso.

Morena de pele clara, ar determinado, Antonieta Mendoza de López aproveita a oportunidade de falar com um jornal brasileiro e afirma: a manifestação da presidente Dilma Rousseff, que criticou as prisões políticas na Venezuela, foi reconfortante.

– Ela mostrou que tem a sensibilidade de mãe. Senti que ela tem a dimensão do que passamos. É uma mulher e sabe do sofrimento que é estar presa por questões políticas – diz Antonieta.

Cabelo grisalho, traços muito parecidos com os do filho, Leopoldo López Gil usa camisa azul clara combinando com o blazer azul escuro. Demonstra sentimento de preocupação com a mulher, que mantém os olhos marejados ao falar sobre “Leozito” na prisão.

– Sentimos muita tristeza, mas bastante orgulho. O vazio é imenso, mas sabemos que ele tem uma missão importante – diz López Gil, que brinca, sorrindo: gosta de ver que o filho se tornou uma referência, deixando-o como “o Leopoldo López que é pai”.

Antonieta atalha:

– Apoiamos sua decisão de reivindicar um país melhor e, ao ser acusado, entregar-se para a Justiça injusta.

Pai e mãe se queixam da rotina do filho na prisão de Ramo Verde. Mas conseguem ver algo de positivo nisso.

– Ele estuda como se estivesse em uma faculdade na prisão, fazendo tudo por disciplinas. Estuda a Bíblia, filosofia, economia, história. Lê muito e incrementou sua fé, com a Bíblia sempre entre os livros. Está se fortalecendo bastante, preparando-se, aproveitando o momento adverso – conta López Gil.

A mãe se queixa da solidão do filho:

– Só lhe é permitida a visita do advogado e dos parentes diretos.

Em especial, os pais de Leopoldo se queixam dos momentos em que o filho ficou na solitária, durante seis meses, e do episódio em que lhe tiraram livros. Definem as medidas como tortura psicológica. E, ao falar do isolamento, referem-se ao dia em que foi proibida a visita dos ex-presidentes Andrés Pastrana (Colômbia), Sebastián Piñera (Chile) e Felipe Calderón (México).

– Como civil, deveriam ser permitidas visitas a Leopoldo, e ele deveria ter o direito de ser julgado em liberdade. A situação mostra que, na Venezuela, vivemos situação de justiça injusta. Às quintas-feiras e nos fins de semana costumamos ir vê-lo, e nos reconforta que esteja bem, confiante no futuro e se preparando – diz Antonieta.

O revezamento nas visitas se dá entre os pais de Leopoldo, a mulher, Lilian Tintori, e a irmã Diana. Pelo menos um deles sempre está em Caracas, de olho em Ramo Verde. Nas visitas, levam o casal de filhos de Leopoldo.

Antonieta teme pela segurança do filho. Sente-se melhor quando o visita e constata a tenacidade com que ele enfrenta as adversidades.

– A fortaleza dele nos ajuda a seguir adiante – diz a mãe.

Entre outros temas que Leopoldo estuda está o do petróleo. López Gil diz que o problema, no entender dele e do filho, não é a vocação petrolífera do país, que tende à dependência. A questão é ter boa gestão sobre essa riqueza.