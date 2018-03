intensa, portanto, a crise socioeconômica. Com dificuldades internas, o governo de Nicolás Maduro desvia o discurso para a esfera internacional, posando de contraponto ao Ocidente. Na quarta-feira, o governo da Espanha convocou para consultas o embaixador do país na Venezuela, depois de definir como “intoleráveis” as declarações do presidente Nicolás Maduro, que acusou o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, de apoiar uma “conspiração” internacional. O chanceler espanhol, José Manuel García-Margallo, afirmou, em entrevista coletiva, que os termos de Maduro foram ofensivos à honra do premier.

As acusações contra o governo espanhol se dão dias após Maduro se queixar reiteradamente do chamado “imperialismo” americano, alegando que os EUA impuseram sanções a autoridades venezuelanas em razão de medidas como a permissão para o uso de armas de fogo na repressão a manifestações públicas. O presidente americano, Barack Obama, definiu a Venezuela como “um perigo”. Em seguida, Maduro aprovou, no Legislativo chavista, a “lei habilitante”, que lhe permite, até o último dia de 2015, governar por decretos em temas de segurança nacional.

Para tentar sair do sufoco interno e se cacifar como contraponto ao Ocidente, a Venezuela pediu e recebeu da China empréstimo de US$ 5 bilhões. O financiamento é parte de um pacote negociado entre os dois países, que envolve a remessa de petróleo venezuelano aos chineses, tentando manter nível aceitável de divisas.

Em janeiro, durante visita a Pequim, Maduro assegurou ter mais de US$ 20 bilhões em investimentos com a China. O presidente não disse se o financiamento anunciado no domingo faz parte dos valores negociados durante sua visita a Pequim. Nos últimos anos, a China concedeu US$ 42 bilhões para Caracas em empréstimos a longo prazo.

O Bank of America estima que a Venezuela perca US$ 13 bilhões ao ano com fuga de capitais. O presidente em particular e o chavismo em geral falam, porém, de uma “guerra econômica” promovida internamente, que consistiria no boicote promovido por empresários opositores. A estratégia se daria pela acumulação especulativa de produtos, que provocaria o desabastecimento prejudicial ao governo e ainda forçaria o aumento dos preços. Esse é um dos inimigos alardeados em comerciais de TV seguidos do slogan “Maduro, fazendo pátria”. Outra frente de confrontos perpassa fronteiras: os escolhidos do momento são os EUA, como de costume, e a Espanha.