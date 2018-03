a sexta-feira, dia 17, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um dos seus praticamente diários pronunciamentos à nação. Ao inaugurar a Gran Avenida La Ribereña, no Estado de Barinas, ele pôs em segundo plano o discurso contra o “imperialismo americano” e também contra a “ingerência espanhola”, que vinha dominado suas manifestações, e enveredou novamente pela defesa do modelo econômico implementado na chamada “revolução bolivariana”.

Sustentou que seu governo trabalha focado nos mais necessitados, baseando-se nos preços justos e na distribuição dos produtos essenciais. Em aparente contradição com o que se vê nas ruas, o presidente se justifica:

– Vamos seguir tecendo a rede da nova economia produtiva. A distribuição e o preço justo, isso precisa estar junto. A produção, a comercialização e o preço justo.

E é aí que entra a chamada “guerra econômica”, que levaria a um referido “golpe econômico”.

– Há um golpe econômico em marcha na Venezuela, é a modalidade que eles (seus opositores) adotaram, indo da guerra econômica ao golpe econômico – diz o presidente.

O tom do discurso permanente na TV lembra o que ocorre no Brasil quando as campanhas eleitorais atingem seu ponto mais decisivo e, por isso, nervoso, com acusações mútuas, que costumam desagradar o eleitor. A diferença é que, na Venezuela, essa prática se dá continuamente e de forma intensa. No contato com a população, é nítido o desconforto que essa excitação de ânimos provoca.

Maduro rebate os críticos dizendo que a dependência da economia em relação ao petróleo sempre existiu, mas que agora os recursos são distribuídos para os setores mais desfavorecidos da população. Também diz que desabastecimento é resultado de boicotes promovidos por empresários descontentes com as mudanças resultantes da chamada “revolução bolivariana”. No discurso do dia 17, ele preconizou a estabilização de todos os níveis da economia. E, ao dizer isso, voltou a mencionar os EUA:

– Nenhuma ingerência dos EUA com a desestabilização que pretende empreender contra a Venezuela vai frear a construção do desenvolvimento da nossa pátria.