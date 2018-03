caminhonete avança em meio ao amontoado de carros movidos a gasolina barata no trânsito caótico do bairro Los Palos Grandes. O céu é de um azul já escuro em Caracas no final da tarde de terça-feira, 14 de abril. As luzes dos prédios começam a se acender. Nos muros, xingamentos aos oposicionistas Henrique Capriles, chamado de “corrupto”, e Leopoldo López, “golpista”, e também ao presidente Nicolás Maduro, “ditador” e “assassino”. Da emissora de rádio, é a voz de Maduro que surge, mimetizando timbre e pausas do mentor, o ex-presidente Hugo Chávez, e vomitando ofensas contra “imperialistas” americanos e “apátridas” da oposição. Quando se muda para a emissora AM 750, a única crítica ao governo, péssimo sinal: apenas ruídos.

Na penumbra que divide o dia e a noite, percebem-se grafiteiros se esgueirando pelas ruas, em uma disputa por consciências. O tom político é permanente. Mais tarde, na emissora Globovisión, convertida ao governismo, Maduro grita vitupérios contra aqueles que diz se venderem para “comprar luxuosas casas em Miami”.

E assim segue a Venezuela: na penumbra, conturbada pela intransigência. Passados dois anos da contestada vitória de Maduro sobre Henrique Capriles, o país parece em clima eleitoral. Avizinha-se a eleição para o Legislativo unicameral, e, em um ano, será possível pedir o referendo revogatório da metade do mandato presidencial. As últimas eleições presidenciais ocorreram em abril de 2013, dias após a morte de Hugo Chávez, inspirador do “bolivarianismo”. Desde então, o país parece estar em uma encruzilhada, tal qual a visão dos prédios altos e modernos tendo ao fundo morros apinhados de casebres. Há inflação de quase 70% anuais, escassez superior a um terço da cesta básica, violência, pobreza roçando os 50% da população e ameaças de golpe da oposição ou do chavismo sob o pretexto de que o outro pretendia fazer o mesmo.

Seguindo ainda no fim de tarde caraquenho, pode-se ver a frase “Querer vida melhor não é pecado”. E por que seria? A frase ganha sentido na Praça Altamira. Fotografias de mortos em protestos contra o governo à direita e presos políticos à esquerda são alvo de alta devoção. Entre as duas fileiras de fotos, um obelisco e a imagem da Virgem de Coromoto, padroeira da Venezuela. As pessoas se aproximam e comentam: “Que horror”, “Que lástima”. Alguém saca a máquina fotográfica para registrar imagem tão comovente.

– Não faça isso – diz um.

– É perigoso – alerta outro.

É o espírito solidário caraquenho. Olhares recomendam juízo. A ousadia de fotografar é perigosa – ou pela presença de governistas, ou pela insegurança pública. Há desconfiança no ar.

– Nosso país parece estar sempre sob confronto e em crise. Quando encontro um produto que procuro, está caro – comenta Rosa, mulher de cabelos grisalhos e olhar triste.

Um homem calvo, de gravata e terno amarrotado se aproxima e comenta:

– Sou Gustavo Crocker Romero. Meu escritório de advocacia tirou 182 jovens da prisão, todos presos políticos. Muitos saíram com problemas emocionais e fazem terapia.

O desabastecimento é queixa generalizada. A repressão, queixa de alguns.

– Olhamos essas pessoas mortas e presas e pensamos: não se pode reclamar? Com as gôndolas vazias, não temos como alimentar os filhos – diz Ignacio Ortiz, zelador de um prédio.

Faltam produtos como fralda, papel higiênico, xampu, azeite, açúcar, cereais, frango, carne bovina, leite, maionese, medicamentos em geral e cosméticos em particular. Quando algo surge, funciona o boca-a-boca.

– Tem maionese. Venha antes que termine – anuncia alguém pelo celular.

– Mãe, achei maionese! – grita outro, também no celular, vibrando.