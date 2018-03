O transplante

Semanas depois de Antônia completar um ano, foi dado início à coleta da medula. Por se tratar de um bebê, o procedimento foi dividido em duas etapas com um intervalo de um mês entre as duas intervenções. Quanto mais a data do transplante se aproximava, mais tenso ficava o cenário: às vésperas da internação, Ana Luiza contraiu o primeiro resfriado em três anos. Com febre alta, foi hospitalizada às pressas. Tudo parecia distanciá-la da cura. Com o organismo muito debilitado, não seria possível iniciar os preparativos para o transplante. Até que, no dia 29 de agosto de 2014, de batom, tiara e rímel, Ana Luiza finalmente recebeu o líquido salvador. No próprio leito do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, os 260 ml de medula óssea da caçula penetraram o corpo da irmã Ana Luiza rumo à libertação de uma aplasia medular que a confinou a uma redoma enquanto crescia. Apesar de um grande passo, a família ainda tinha uma enorme batalha pela frente.

Tipos de transplante

Não há fila de espera. A busca por um doador é imediata. Um dos maiores problemas do transplante de medula óssea é a espera por um leito.



Alogênico

A medula óssea vem de um doador previamente selecionado por testes de compatibilidade, como familiares e voluntários cadastrados no Redome. Normalmente, o transplante é feito como o de Ana Luiza, por meio do catéter, como se fosse uma transfusão de sangue.



Autólogo

A medula óssea é retirada do próprio paciente, armazenada e reinfundida nele mesmo após altas doses de quimioterapia que têm por finalidade eliminar células doentes para dar lugar à medula óssea que será reconstituída. Aqui, a possibilidade de rejeição não existe. Este é o mais realizado no mundo todo e é considerado simples e seguro, só que não serve para todos os tipos de doença.



Singênico

É o transplante de medula óssea entre irmãos gêmeos idênticos. Neste caso, o paciente sempre terá um doador compatível, pois o irmão possui características genéticas idênticas as dele. Por esse motivo, é bastante raro.

Tipos de coleta

Tradicional

Deitado de bruços, o paciente recebe anestesia geral. Durante cerca de 90 minutos, dois médicos utilizam uma agulha para retirar o sangue rico em células-tronco que compõe a medula localizada no osso da bacia.



Periférica

Como um número muito pequeno destas células-tronco circula na corrente sanguínea, o doador recebe uma medicação injetável, que aumenta a quantidade das células a serem coletadas. Este sangue enriquecido é retirado da veia de um dos braços, passa por um equipamento que retém apenas as células-tronco e depois retorna para o doador com todos os outros elementos, como leucócitos, glóbulos vermelhos e plaquetas. O procedimento leva cerca de três horas.



Cordão umbilical

É mais uma possibilidade de transplante, mas ainda são poucos os hospitais no Brasil treinados e equipados para a coleta de sangue de cordão umbilical. O Hospital de Clínicas é o único da Região Sul e um dos únicos no país a realizar o procedimento. Cabe à gestante perguntar ao seu obstetra antes do final da gestação sobre esta possibilidade ou consultar o hemocentro mais próximo. Os cordões umbilicais estocados em bancos públicos são de uso gratuito. O transplante por este meio tende a ter grande sucesso quanto maior for o número de células presentes no cordão coletado. As crianças são as mais beneficiadas, já que precisam de um volume menor de medula para o transplante. A modalidade ainda não é frequente no Brasil devido ao alto custo do procedimento. É uma alternativa importante para quem não tem outra opção melhor.

Saiba como é feito um transplante de medula óssea

Cerca de uma semana antes, o paciente recebe um tratamento para destruir a medula doente e abrir espaço para a nova. A medula fica armazenada em uma bolsa de sangue e é conectada a uma veia central por um fio. O transplante não leva mais do que duas horas e é feito no quarto do paciente. Assim que ingressam no organismo, as células navegam pela corrente sanguínea e encontram marcadores naturais no meio do caminho. Eles indicarão o local exato onde deve ser acomodada (dentro do osso da bacia). Depois de chegarem ao seu destino, começam a se reproduzir. Até o vigésimo primeiro dia depois do transplante deve ocorrer a pega da medula, que é quando o novo sistema imunológico passa a agir. São os glóbulos brancos que voltam a funcionar primeiro, depois as células vermelhas e as plaquetas. Essa defesa será consolidada após 12 meses do transplante.

Mitos e verdades sobre o transplante

