Assim como no judô, as mulheres devem ser as estrelas da vela na Olimpíada do Rio. A modalidade com maior número de medalhas do Brasil na história deposita esperanças em nomes como Martine Grael e Kahena Kunze, da classe 49erFX, e as gaúchas Ana Barbachan e Fernanda Oliveira, da 470.

Junto com Kahena, Martine, filha do multicampeão Torben Grael, forma a dupla brasileira com resultados mais consistentes no último ciclo. Campeãs mundiais, entram como favoritas de sua classe. Fernanda - que foi bronze em Pequim ao lado de Isabel Swan - e Ana tem se mantido entre as 10 primeiras do ranking. Há também esperanças na recém sagrada campeã pan-americana Patrícia Freitas, da classe RS-X.