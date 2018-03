Bruno vê como um marco para o handebol a parceria firmada em 2011 e já encerrada com o clube Hypo, da Áustria. A equipe abrigou várias jogadoras brasileiras após o acordo com a Confederação, permitindo que ganhassem experiência internacional e mudassem de nível.

Os resultados já ficaram evidentes em 2012, quando as meninas fizeram ótima campanha na primeira fase da Olimpíada de Londres, mas tiveram o azar de enfrentar a Noruega, que tropeçou no início da competição, logo nas quartas de final. As norueguesas venceram e seguiram adiante no caminho até o ouro olímpico.

Hoje o Brasil tem Duda, a melhor jogadora do mundo, e faz parte de um seleto grupo de cinco países na elite do handebol feminino. Divide a honra com Sérvia, Noruega, Dinamarca e Espanha. Bruno alerta que há equilíbrio total entre os concorrentes, o que significa que duas potências devem ficar de fora do pódio no Rio.