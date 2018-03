Na zona norte do Rio de Janeiro, o estádio do Maracanã receberá as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, assim como algumas partidas de futebol, entre elas a final. O Maracanãzinho será o palco do vôlei, enquanto a maratona e o tiro com arco tomarão conta do Sambódromo. O Estádio Olímpico Nilton santos (Engenhão) será a casa do atletismo Olímpico e Paraolímpico. Já o Centro Aquático Julio de Lamare, que receberia as partidas do polo aquático, não fará mais parte do Jogos. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Natação, o complexo não atende aos requisitos necessários.