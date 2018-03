Foi o conjunto de obras que levou mais tempo para sair do papel. Em julho de 2014, a prefeitura do Rio deu início à execução dos trabalhos de projetos bancados com recursos do governo federal. Será a sede de 11 modalidades olímpicas e quatro paraolímpicas. Como o complexo abrigou disputas dos Pan de 2007 e dos Jogos Mundiais Militares de 2011, cerca de 60% das áreas de competição permanentes já estão prontas. Após a Olimpíada, o polêmico circuito de canoagem slalom e a pista de BMX farão parte do Parque Radical, que será deixado como legado esportivo e de lazer, em uma região com poucas opções para a prática de atividades ao ar livre e grande concentração de jovens.