Foi a primeira área de competições testada para os Jogos de 2016, em agosto do ano passado. Serão ampliadas as vagas para barcos dentro da água (de 167 para 415) e as vagas secas (de 73 para 240). A poluição da Baía da Guanabara, onde serão realizadas as regatas da vela, preocupa o COI. A meta de despoluição de 80% da baía não será cumprida.

Situação atual: As obras de renovação e de adaptação para a Olimpíada estão em andamento. Para o projeto de revitalização da Marina da Glória, foram estabelecidos, pelo IPHAN, IRPH, IAB e prefeitura do Rio, parâmetros de ocupação para a área, que visam valorizar a paisagem cultural do Parque do Flamengo. A lista inclui a obrigatoriedade de o projeto se orientar pela integração ao traçado da enseada e do Parque do Flamengo, e a proibição de instalação de qualquer tipo de cerca na parte terrestre da Marina da Glória, liberando o acesso público aos usuários do Parque.