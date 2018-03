Localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, será o coração dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ocupa uma área de 1,18 milhão de metros quadrados (equivalente a 165 campos de futebol), onde serão disputadas 16 modalidades olímpicas e nove paralímpicas.

Situação atual: O trabalho nas redes subterrâneas chegou a 88% de conclusão. Além das instalações esportivas, estão em andamento as obras de pavimentação dos estacionamentos, a recuperação das margens da lagoa e o deque da área de convivência. Foram concluídas as passarelas de ligação da Via Olímpica com a Arena Carioca 1 e o Centro Aquático, ponte e passagem de nível da Via olímpica.