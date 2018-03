A contagem regressiva para a Olimpíada do Rio atingiu um grande marco em 05 de agosto de 2015, data em que falta um ano até a abertura dos Jogos Olímpicos. Até meados de 2014, a lentidão no ritmo das obras era motivo de dor de cabeça para dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI). Desde então, processos de licitação foram concluídos, arenas começaram a sair do chão e outras já não fazem mais parte dos Jogos. Confira abaixo como está a situação das instalações que serão usadas por quase 11 mil atletas.