Em um caderno, Santa Enilda Miranda da Silva, 63 anos, listou os itens que a filha Karine deveria comprar no supermercado: arroz, feijão, azeite, bolacha, açúcar. Com as orientações para reabastecer a despensa, a idosa tentava retomar a rotina antes mesmo da alta, ansiosa por deixar o Hospital de Clínicas, onde estava internada havia seis meses. Cultivava aquele que costuma ser um dos desejos mais frequentes entre os convalescentes.

– Quero ir para casa – pediu repetidas vezes.

Na construção humilde de duas peças no topo do Morro da Cruz, em Porto Alegre, Santa planejava voltar a reunir os filhos e os netos no entorno da mesa da cozinha, servindo-lhes o que de melhor sabia preparar – salada de maionese, carreteiro, batata com sardinha. O fastio provocado pela comida do hospital a inspirava a se deter nos pormenores do cardápio que marcaria o retorno.

– Uma salada de tomate e cebola bem feitinha – detalhou para Karine, recreacionista de 27 anos.