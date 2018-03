Um ano após o incêndio, combalido pela evolução de um tumor no estômago com metástase intestinal, João Batista recorreu ao Facebook para tentar reatar, 23 anos depois, os laços desfeitos. Pagava uns poucos reais por mês para ter acesso à internet no celular. Com alguns cliques, localizou um antigo conhecido.

Do lar incinerado naquele 11 de novembro de 2013, entre todos os bens e papéis que compõem uma existência, um item seria para sempre irrecuperável: a única fotografia de Joracilia Rodrigues dos Santos e Leovino Lemes, pais de João Batista, trajados com esmero para a celebração de um casamento. A imagem da mãe estava embaçada na memória do filho – falecera ainda muito moça, de infarto, quando ele tinha nove anos, deixando apenas fiapos de lembranças. De Leovino, um tipo miúdo de cabelo ruivo, sem estudo formal mas hábil na matemática, àquela altura o lavrador não tinha vestígio.

Elisete correu e agarrou uma mangueira, mais gente acudiu quando as chamas engrossaram, mas a nuvem branca que logo engolfou tudo e o risco iminente de explosão de quatro botijões de gás impediram que a família salvasse qualquer coisa: móveis, o freezer recém-quitado, a geladeira, o fogão também novo, o colchão de molas ainda pendurado em três prestações no crediário. Nem os periquitos de estimação resistiram. Conformaram-se com as roupas que vestiam.

Após entrar no hospital na antevéspera da virada do ano, João Batista não retornou mais à residência alugada que dividia com a mulher e a filha caçula em Osório. No quarto 967 do Núcleo de Cuidados Paliativos, sem nenhuma chance de se restabelecer, o agricultor de 40 anos passaria a nutrir a esperança de enxergar e tocar o pai uma última vez.

A definição é de custoso entendimento para boa parte dos pacientes e familiares: um doente passa a receber somente medidas paliativas quando não há mais possibilidade de cura. A prioridade é aliviar sintomas como dor, falta de ar, náusea e prisão de ventre, em um ambiente com regramento mais tolerante do que nas demais dependências da instituição. Visitas são liberadas, inclusive para crianças, e o paciente pode estar em contato permanente com a família. Os quartos têm frigobar, ar-condicionado e um mural para fotos, desenhos e imagens de santos.

Internado em Osório, João Batista foi levado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 30 de dezembro. Depois de cinco dias na Emergência, aguardando uma vaga, foi transferido ao Núcleo de Cuidados Paliativos, unidade com apenas sete leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde, no final do corredor do setor sul do nono andar.

A recidiva do tumor maligno, em outubro de 2014, coincidiu com o período em que o agricultor natural de Sobradinho decidiu desvendar o paradeiro de Leovino. Depois de duas sessões de quimioterapia, o quadro se deteriorou rapidamente. João Batista temeu a proximidade do fim e decidiu acelerar trâmites burocráticos, garantindo que as poucas posses restariam nas mãos da companheira por quem se apaixonara em 1995, colhendo morangos: um hectare de terra, um automóvel Siena, uma residência ainda em obras.

Durante um ano, com o aval do Serviço de Bioética do Clínicas, Zero Hora acompanhou o cotidiano do Núcleo de Cuidados Paliativos, tendo acesso livre a pacientes, familiares e equipe assistencial. O objetivo era identificar as vontades e os sonhos, por mais singelos que fossem, de quem não dispõe de muito tempo pela frente.

São imprevisíveis as reações de cada um a remédios e procedimentos, mas médicos costumam trabalhar com a estimativa de dias, semanas, meses ou anos até a morte, de acordo com a evolução da doença. Ainda que se evite estipular um prazo diante do paciente, o ideal é que todos sejam informados sobre a gravidade do cenário com que se defrontam. Na medicina paliativa, os profissionais de saúde devem descobrir o que o doente sabe e o que quer saber sobre a enfermidade. Ele tem o direito de recusar detalhes a respeito do próprio quadro, repassando essa responsabilidade para alguém próximo.

Entrevistas e conversas informais com a reportagem, à beira do leito, revelaram pessoas cientes da piora gradual, doentes terminais ambicionando uma cura mágica e tecendo planos para a retomada da rotina como a conheciam antes do diagnóstico, pacientes negando as más notícias dos médicos, garantindo que Deus era o verdadeiro responsável pela decisão entre viver e morrer, ou se alternando entre o conformismo com o desfecho e a crença na melhora. Em menor número, despontaram também os convictos do fim próximo, encorajados para o enfrentamento com o desconhecido.

– Só estou esperando a minha hora – disse uma senhora que já tomara todas as providências junto à funerária.

Nos relatos, o desejo mais comum era o de ficar bom e voltar para casa, dormir na própria cama, estar de novo entre os seus pertences. Outros anseios, revelados com força ou sutileza, incluíram afagar os gatos e os cachorros, botar uma cadeirinha no pátio para um chimarrão com a vizinha, rever irmãos, organizar uma festa de aniversário para a avó, dar banho e pentear o cabelo da filha, preparar uma massa à carbonara, comer bolo frito com café, assar um galeto, cuidar das folhagens, passear pelo corredor do hospital de cadeira de rodas. Faltou, a grande parte desses doentes, a sensação de urgência. Para muitos, não houve tempo. Apesar de todas as evidências em contrário no próprio corpo – caquético, inchado, dolorido, disfuncional –, alguns continuavam acreditando no prosseguimento da vida. Ou, sem saber que estavam na fase final, não pensaram no que gostariam de realizar, nas pendências a resolver: transferir bens, desvelar um segredo, dar um telefonema.

– Gosto de me enfeitar. Não tô moribunda, não tô morrendo – gracejou uma mulher ao desvencilhar o brinco da cânula de oxigênio que entrava pelo nariz, seis dias antes do óbito.

Outros sonhos perderam o caráter de prioridade, desbancados por necessidades mais prementes.

– O meu desejo é não sentir dor – explicou um homem de 40 anos.