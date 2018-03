Emergindo das lembranças, em uma conversa no hospital na véspera da morte de Vanilda, o aposentado retirou do bolso a carteira de identidade dela.

– Era muito bonita. Você olha para ela naquela cama e não diz que é a mesma pessoa – lastimou, mostrando o documento. – Agora só um milagre de Deus. Que Ele desça as mãos sobre ela.

Familiares lotaram o quarto durante a breve internação da pescadora no Núcleo de Cuidados Paliativos – chegaram a ser 18 visitantes ao mesmo tempo. Distribuíam-se ao redor da cama, falando aos sussurros, resignados, esperando. Horas antes do falecimento, aproveitando uma rara ocasião em que ficou sozinho, Linauro encostou a cabeça no peito da mulher. Em voz alta, repassou a trajetória conjunta: recordou alegrias, desavenças, momentos de calmaria e percalços dos mais de 50 anos de convivência. Agradeceu pela devoção com que ela o alimentou e banhou depois de um acidente com fratura exposta que lhe deformou o braço. Pediu perdão por faltas antigas, pelo tempo excessivo dedicado ao trabalho. Apesar da anotação feita por um membro da equipe assistencial no prontuário naquele mesmo dia – “irresponsiva” –, o pescador quis acreditar que ela conseguia escutá-lo e compreendê-lo.

– Nunca vou pôr outra pessoa no seu lugar dentro da minha casa – prometeu ele.

Vanilda não acordou mais. Faleceu por volta das 7h de 8 de maio, na companhia do marido e dos filhos. Linauro afagava o rosto da mulher no momento em que o ruído da respiração cessou.