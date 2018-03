Trecho de poema do livro Em Defesa de Certa Desordem, do psicanalista Celso Gutfreind.

Com autorização do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, acompanhei por um ano a rotina do Núcleo de Cuidados Paliativos. Frequentei as reuniões da equipe multiprofissional (formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos) e tive liberdade para conversar com pacientes e familiares.

Falamos muito pouco sobre a morte. A finitude nos intimida. Uma menção casual sobre o assunto costuma gerar comentários de reprovação à volta: "Ai, credo", "bate na boca", "não fala que atrai coisa ruim". Pensava nesta reportagem havia anos e encontrei resistência pelo caminho. "Para que falar sobre isso?", surpreendiam-se as pessoas. Eu devolvia: "Por que não falar?" Ao mesmo tempo, sempre justifiquei que seria um trabalho muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Pacientes em cuidados paliativos, apesar de todas as limitações e do intenso sofrimento, estão vivos. Vivendo, têm desejos. Que vontades seriam essas? "Pode-se viver com a morte dentro / e encher-se de vida até morrer", dizem os versos do meu amigo Celso Gutfreind, psicanalista e escritor.

Toda vez que chegava ao núcleo, antes de começar as abordagens, verificava um mural com os nomes dos ocupantes dos leitos. Questionava os profissionais em serviço sobre as condições de cada doente internado e me certificava de que não atrapalharia procedimentos conduzidos pelos técnicos em enfermagem. Entrava nos quartos, me apresentava e, sempre que percebia haver receptividade, ficava para conversar. Me surpreendi, muitas vezes, com a vontade das pessoas de interagir — falar dos filhos, dos companheiros, do emprego, da casa. Da vida.

Eu perguntava sobre desejos, vontades, sonhos. Em respeito a quem não estava preparado para tratar da morte, não mencionava a palavra "últimos", a menos que essa objetividade partisse de meus interlocutores. Apesar do jaleco branco que vestia, em acordo com as regras da instituição — o que incentivava alguns a me chamarem de "doutora" —, sempre deixei clara a minha formação como jornalista. Destacava também a ligação com o Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência, grupo que fui convidada a integrar antes de iniciar a apuração da reportagem.

Conheci dezenas de homens e mulheres com câncer. Quase todos já morreram neste momento em que o especial Últimos Desejos é publicado. Impactou-me a acelerada progressão de boa parte dos casos. Entre o nosso primeiro contato e o óbito do paciente, convivíamos por poucos dias. Fiquei impressionada também com os doentes que pareciam sentir a proximidade do desfecho. Há pacientes terminais que silenciam, como se estivessem concentrados na assimilação do fim — um ensimesmamento, na descrição dos médicos. Outros se desesperam, querem amparo, companhia, a mão de alguém para segurar.

São variadas e imprevisíveis as reações diante do desconhecido, da morte. Aprendi com todas elas.