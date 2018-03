Há 30 anos, mais de 50 mil pessoas seguiam o cortejo fúnebre do artista mais popular da história do Rio Grande do Sul."Extensas filas de fãs, muitos chorando, acotovelaram-se para ver o ídolo no velório, realizado no Estádio Olímpico", descrevia ZH em um caderno de quatro páginas dedicado à cobertura do sepultamento de Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. "No enterro, houve histeria e empurrões, (...) e a família teve dificuldade para se aproximar do caixão no Cemitério da Santa Casa", assinalava a reportagem, que tentava dimensionar a popularidade do cantor e, ainda, abordar a turbulência de seus últimos anos de vida.



Em 1983, Teixeirinha passou por uma dolorida – e midiática – separação de Mary Teresinha, seguida da reinvenção da carreira sem a acordeonista que o acompanhara desde 1961. O sucesso de trabalhos como o disco Guerra dos Desafios (1984), em parceria com Nalva Aguiar, contrastava com os problemas de saúde – um infarto, em 5 de janeiro de 1984, e o tumor nas glândulas linfáticas que o levaria à morte em 4 de dezembro de 1985, mesmo dia em que, três anos antes, morrera Gildo de Freitas, um de seus mestres, parceiros e, depois, inimigo público.

Quatro de dezembro se tornava um dia sombrio para o gauchismo. Era também momento de reconhecer – e, para muitos, se surpreender com – a capacidade de mobilização em torno de Teixeirinha. Se foi acolhido por milhares de fãs, que fidelizou em seus mais de 60 discos e 12 filmes, além de programas de rádio de grande audiência, o astro do regionalismo também foi vítima de incompreensão e algum preconceito por parte das elites intelectuais do país.

Tudo começou quando Coração de Luto (1960), melancólica toada autobiográfica que se transformou em fenômeno, um dos maiores da indústria do disco no Brasil, foi tachada por detratores de "churrasquinho de mãe" – debochada leitura do "causo de morte" de Ledurina, que desmaiou (ela sofria de epilepsia) sobre uma fogueira no pátio de casa.

Tudo terminaria, de certo modo, naquela demonstração massiva de idolatria relatada pela imprensa três décadas atrás.