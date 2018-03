Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, nasceu no distrito da Mascarada, entre os municípios de Rolante e Riozinho, no Vale do Paranhana, em 3 de março de 1927. Ao longo da vida, diria a amigos e familiares que se enganara nas contas e que seu nascimento, na verdade, teria sido...

"Lá vai o menino pela estrada/ (...) chorando a morte da mãezinha/ (...) vai em rumo da cidade/ levando a trouxinha esfarrapada", cantou Teixeirinha em Minha Infância, uma das músicas nas quais relatou a jornada do garoto órfão que comoveu multidões...

Antes de Teixeirinha se consagrar como músico, sua vida teve muitas idas e vindas – à região de Taquara. Um de seus primeiros empregos formais foi como operário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – para onde foi levado por seu irmão Osvaldo...

Teixeirinha teve nove filhos. Além dos já citados Sirlei, Líria e Victor Filho, houve Liane e Alexandre, que teve com a parceira Mary Teresinha, e as quatro meninas de seu casamento com Zoraida Ferreira Lima – Nancy Margareth, Gessi Elizabeth, Fátima Lizete e Márcia...

Teixeirinha e Gildo de Freitas foram, talvez, os dois maiores trovadores que o Rio Grande do Sul já viu. Com Gildo, Teixeira percorreu o Estado em performances históricas – e aprendeu atalhos da arte do improviso. Os dois se conheceram no Mercado Público de Porto Alegre...

Casado com Zoraida, Teixeirinha se mudou para o Planalto Central, fixando-se como apresentador da Rádio Passo Fundo. Em Soledade, um pouco antes, em meio às andanças pelo Rio Grande do Sul a serviço das Emissoras Reunidas, o casal abriu uma banca de...

Em 1959, Teixeirinha foi de trem de Passo Fundo a São Paulo para gravar quatro compactos de 78 rotações pela gravadora Chantecler, especializada em música regional que, àquele instante, estava disposta a investir no mercado do Sul. Sucessos nos bailes animados pelo...

As histórias do fenômeno da descoberta de Coração de Luto são muitas, e se espalharam pelo Brasil. O músico Chico César, que nos anos 1970 trabalhava como balconista de uma loja de discos de Catolé do Rocha (PB), relata que, por lá, “só Roberto Carlos vendia tanto...

“Mary, Mary, Mary, eu te chamo/ (...) Mary, Mary, Mary, não é crime dizer que te amo”, cantou Teixeirinha, apaixonado, na canção Mary. O músico se encantou pela jovem gaiteira em 1961, e já gravou Mary em seu terceiro disco, Um Gaúcho Canta para o Brasil, lançado...

O cantor Ivon Cury alertou Teixeirinha para o sucesso que suas canções faziam em Portugal, ao longo de todos os anos 1960. Mas foi nos EUA e no Canadá que o músico gaúcho fez sua primeira turnê fora da América Latina. "Vou me apresentar para a indiada buena de...