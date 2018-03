Fitas multicoloridas pendem do alto de uma estrutura metálica que suspende um aparelho de TV. No chão, um menino ágil se enrola nos tecidos, esconde-se atrás das cores. Sai em disparada, cruza o cercadinho do berçário, sobe a escadinha do escorregador, desce o brinquedo, volta ao topo e, desta vez, desliza de ponta, tocando o chão com a palma das mãos e, depois, o peito. As tranças rastafári, que delineiam um labirinto no couro cabeludo, esvoaçam. O elétrico garoto é Valdes Esace, de apenas um ano e 10 meses, brasileiro de nascimento e filho de imigrantes haitianos que residem em Encantado.

Valdes está matriculado na Escola Municipal de Educação Infantil Navegantes. Como os pais trabalham cedo, é o primeiro a chegar pela manhã. Permanece lá por dois turnos, com garantia de cuidados, recreação, aprendizado e alimentação completa.

A escola fica no bairro Navegantes, o mais humilde de Encantado, onde moram dezenas de famílias de caribenhos. No início do período migratório, em 2011, os homens vieram sozinhos. Depois, passaram a trazer as mulheres, reunir a família e, como são casais jovens, os filhos começaram a vir. A natalidade cresceu, o que se reflete na procura pelos serviços públicos.

Diretora da Navegantes, Marisa Alexandre Gianesini atende a 32 crianças nos dois berçários. Dez delas, quase um terço, nasceram no Brasil, mas são filhas de haitianos. Outros 10 bebês recém-nascidos, todos descendentes de imigrantes caribenhos, estão na fila de espera por vaga. A diretora acredita que conseguirá acolher dois ou três.

– A aceitação deles é normal. As crianças não distinguem cor de pele, são inocentes – diz Marisa, que relatou ter tido apenas um caso de aluna que estava rejeitando os imigrantes, possivelmente por questões raciais.

O relacionamento com os pais haitianos é bom, conforme a diretora. Ela se entusiasma ao relatar que as contribuições espontâneas à escolinha, que melhoram o funcionamento, estão vindo em maior volume dos imigrantes em comparação aos brasileiros:

– A principal fonte de renda extraordinária vem dos haitianos. Eles são gratos aos cuidados com as crianças e são participativos e comprometidos com a educação.

Em Caxias do Sul, 150 filhos de caribenhos e africanos estão matriculados nas escolas municipais. No caso caxiense, a maioria dos estudantes nasceu no Exterior, antes da jornada à América do Sul.