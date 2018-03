Nem todas as peças do tabuleiro foram derrubadas pela crise econômica do Brasil. No interior do Estado, ZH reencontrou, pouco mais de um ano depois, personagens da reportagem Os Novos Imigrantes, publicada em agosto de 2014. Ao menos três deles conquistaram melhoras em suas vidas. São pessoas que venceram, mesmo com todos os prognósticos apontando o contrário, superando dificuldades como a redução do emprego, o dólar alto, a distância da família, o preconceito e a desconfiança.

Natural da Gâmbia, pequeno país encravado no Senegal, Babu Gai já era famoso em Erechim em 2014, quando foi encontrado pela reportagem de ZH. Em um ano, muita coisa mudou. Para melhor. A clientela cresceu, a alfaiataria de Babu é cada vez mais procurada para a confecção de vestidos de casamento e formatura. Também costura os trajes dos corais de Erechim e região. Em ascensão, o africano ampliou o seu estabelecimento, consolidado como ponto de encontro entre imigrantes e brasileiros.

O dinheiro se multiplicou e, além da reforma, conseguiu comprar um carro. A vida avançou no campo pessoal. Babu casou-se com uma senegalesa, com certo grau de parentesco, o que é comum em sua tradição. O matrimônio foi feito à distância: Babu no Brasil e a mulher, no Senegal. Mas, até o final do ano, ela deverá estar em Erechim.

Vaidoso, carismático e bem vestido, o alfaiate conta que teve alguns relacionamentos com brasileiras, mas não deu certo. As culturas se chocaram e o africano, muçulmano, não encontrou as características que idealiza em uma mulher. Por isso, o seu futuro será com uma pessoa de origem semelhante.

De opiniões fundamentadas, com a capacidade de discorrer longamente sobre os assuntos, Babu fica com o semblante mais sério ao falar sobre a situação dos imigrantes no Brasil. Está preocupado com a escalada de xenofobia. Lembra frequentemente do caso do frentista haitiano insultado em um posto de gasolina em Canoas.

– Os imigrantes brasileiros estão felizes no Exterior. Quantos vivem nos Estados Unidos? Por que não podemos nos sentir assim aqui no Brasil? – pergunta.

Em outro nível de adaptação à vida no Brasil, onde está há cinco anos, Babu é dos poucos imigrantes que participam da vida social da cidade em que mora. É procurado por diversos imigrantes que precisam de todo o tipo de ajuda, sobretudo para conseguir emprego. Recentemente, ajudou o senegalês Mustafa Dien a encontrar trabalho na limpeza de uma padaria.