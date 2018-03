O refúgio é uma modalidade específica de migração, caracterizada pela saída forçada do país de origem. São casos em que pessoas ou grupos deixam suas nações para escapar de perseguições por motivos de raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou grave violação dos direitos humanos. É o caso, por exemplo, dos sírios que começarão a vir em maior número ao Brasil para fugir da guerra.

O caso do haitiano é diferenciado. Ele é considerado um imigrante socioeconômico, que vem ao país em busca de trabalho e vida melhor. Depois do terremoto que devastou o Haiti em 2010, o Brasil publicou um decreto declarando que os haitianos poderiam obter o visto humanitário, que traz algumas facilidades em comparação com o refugiado.

Autoridades e especialistas destacam as diferenças: a migração de refugiados ocorre quando a pessoa é obrigada a deixar o seu país. A migração socioeconômica, caso dos haitianos, acontece porque o indivíduo decide tentar uma vida melhor.

A imigração espontânea, aquela que não é forçada, pode ocorrer por motivos diversos, como estudos, pesquisa científica, investimento, trabalho, aposentadoria e reunião familiar. Neste caso, o indivíduo é considerado um imigrante.

O estrangeiro que vem atuar como dirigente (CEO) de empresa multinacional no Brasil, por exemplo, é considerado um expatriado.

Para solicitar o refúgio no Brasil, o indivíduo precisa estar dentro do território brasileiro. No ato do pedido, ele recebe um protocolo de solicitante de refúgio e, a partir disso, pode emitir carteira de trabalho, CPF e abrir conta em banco. Já é considerado apto a assumir empregos no Brasil. O estrangeiro será considerado refugiado em definitivo após sua solicitação ser aprovada em julgamento do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).

Ao entrar no país, o haitiano faz o pedido de refúgio, mas, depois, ele recebe o visto humanitário e passa a ser um imigrante socioeconômico.