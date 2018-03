Seja nas pequenas ou médias cidades do Interior, a queda nas condições de vida e na oferta de emprego causou, desde o início de 2015, a intensificação do movimento de partida de caribenhos e africanos em direção aos grandes centros urbanos. Se as fontes secaram na Serra, no Planalto e nos vales do Taquari e do Rio Pardo, centenas de imigrantes que decidiram permanecer no país partiram para Porto Alegre e São Paulo. Não por acaso passou a ser comum ver haitianos e senegaleses na capital gaúcha em maior número - hoje, seriam cerca de mil.

– Esses imigrantes vieram para encontrar trabalho, especialmente nas regiões de Caxias do Sul e Passo Fundo. Pelo momento do país, isso tem se revertido. Essa virada ocorreu com mais força no início deste ano. Como estão perdendo o emprego ou não estão mais encontrando oportunidades nesses locais, a tendência é de que procurem os grandes centros. Porto Alegre e Região Metropolitana passam a ser os destinos escolhidos diante dessa nova situação – explica o padre Lauro Bocchi, coordenador do Cibai Migrações.

Em 2011, quando eclodiu a chegada de haitianos e senegaleses, as indústrias alimentícias os buscavam no Acre, por onde entravam no Brasil. Como precisavam da mão de obra, os frigoríficos iam ao encontro dos imigrantes, faziam seleções e os contratavam no ato, providenciando passagens. A indústria alimentícia está concentrada no Interior: gigantes operam em Marau, Lajeado, Encantado, Passo Fundo, Erechim, Garibaldi, Tapejara. Mas também as metalúrgicas, o setor moveleiro e a construção civil, carentes de trabalhadores, passaram a empregar em larga escala os imigrantes nas localidades interioranas.

A conjuntura os levou a habitar essas cidades em considerável número. As comunidades pequenas e médias também eram preferidas pelos estrangeiros pelo custo de vida menor. Pesquisadores ainda indicam outro fenômeno: no Interior, haitianos e senegaleses não são "invisíveis". Se um grupo de negros desce em um município formado por descendentes europeus, certamente será notado. Por mais que alguns torçam o nariz, sempre haverá alguém para acolhê-los. Nos grandes centros, é maior a possibilidade de passarem despercebidos no meio da multidão, esmagados pela indiferença e pela velocidade do cotidiano.

Essa era a base que mantinha grupos massivos de imigrantes longe de Porto Alegre. Mas, com a crise, o ciclo mudou. No Interior, a construção civil e as indústrias moveleira e metalúrgica demitiram. O setor alimentício, seja de bovinos, suínos ou aves, não chegou a relevantes demissões, mas cessou as contratações. O mercado parou. E a Capital virou destino.

– Houve um esgotamento no Interior. Também ocorreu uma mudança no perfil desse trabalhador. Em Porto Alegre, estão no setor de serviços, nos postos de gasolina, na limpeza em shoppings, são garçons em restaurantes e auxiliares em hotéis. É uma mudança em relação ao que faziam no Interior, onde se concentravam na indústria – explica Bocchi.

A construção civil é a única semelhança da atividade profissional do imigrante no Interior e na Capital. Em qualquer uma das localidades, há caribenhos e africanos trabalhando em obras. É o caso do haitiano Maxonuy Vertü, que protagonizou uma peregrinação de mais de quatro meses em nome de um emprego. Primeiro, levou 22 dias entre a saída do Haiti e a chegada a Rio Branco, intercalando avião, ônibus e caminhadas. Na capital do Acre, agonizou por mais um mês no desumano abrigo de imigrantes em que convivem com o mau cheiro, banheiros inutilizáveis, umidade, colchões rasgados, superlotação, água escassa e doenças.

Como não conseguiu embarcar em nenhum ônibus bancado pelo governo federal, Maxonuy teve de esperar a família enviar dinheiro para comprar uma passagem aérea. Juntou todos os caraminguás e, depois de contatos com amigos, foi parar em Estrela. Ficou por 45 dias na cidade, sem sequer ser chamado para uma entrevista de emprego. Teve de deixar o Vale do Taquari porque estava sem dinheiro e os compatriotas começavam a exigir que ajudasse no racha do aluguel.

Migrou mais uma vez. Em Porto Alegre, se instalou sem custos no abrigo do Centro Vida, na zona norte, aberto por meio de uma parceria entre o Estado e a prefeitura. Lá consegue fazer as três refeições do dia e conta com lugar para dormir, em um alojamento simples, embora mais digno do que a realidade vivenciada por ele e outros milhares de imigrantes que chegam ao Brasil pelo Acre.

Na segunda quinzena de setembro, após um mês e meio vendo o tempo passar no Centro Vida, remoído pela ansiedade e saudade da família, Maxonuy finalmente alcançou o trabalho que o fez rasgar a América do Sul. A partir de contatos da prefeitura da Capital, ele e outros 23 imigrantes, entre senegaleses e haitianos, foram contratados para atuar como auxiliares nas obras da nova ponte do Guaíba.

Trocou a angústia pela labuta no canteiro industrial 1, onde ajuda a concretar estacas pré-moldadas de 32 toneladas que estão sendo cravadas para dar sustentação à futura ligação da Capital com o sul do Estado. Revira massa, carrega lonas, dá marteladas

– Foram quatro meses sem serviço. Agora tenho meu primeiro emprego. Estou contente e acho que estão contentes comigo – comemora o haitiano.