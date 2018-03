Come On (1963)

Cover de Chuck Berry, o primeiro single revela as influências da música negra norte-americana. O rock'n'roll e o blues acompanham a banda desde o encontro de Keith Richards e Mick Jagger na estação de trem de Dartfort, na Inglaterra, em 1961.

I Want to Be Loved (1963)

O cover de Willie Dixon mostra a tentativa dos Stones em emular o blues elétrico de Chicago. No encontro da estação, Jagger carregava embaixo do braço discos de Muddy Waters e Chuck Berry.

I Wanna Be Your Man (1963)

O segundo single da banda foi uma música de

uma dupla que começava a ficar conhecida: Lennon & McCartney, dos Beatles. A rivalidade entre as duas bandas começaria logo depois, muito mais como uma jogada de Andrew Loog Oldham, empresário dos Stones.

Tell Me (1964)

Estreia da assinatura Mick Jagger/Keith Richards nas composições. Brian Jones sempre se sentiu líder do grupo, mas, à medida que essa dupla começou a se fortalecer, assumiu o repertório e a liderança do grupo.

It's All Over Now (1964)

O cover de Bobby Womack e Shirley Jean Womack foi a primeira música com a qual os Stones atingiram o topo das paradas do Reino Unido.

Congratulations (1964)

A primeira balada assinada por Jagger/Richards.

The Last Time (1965)

Primeiro single internacional da dupla de compositores.

Get off of My Cloud (1965)

Uma das mais lembradas batidas de Charlie Watts, baterista cuja marcação, ligeiramente atrasada, nas palavras de Richards, é elemento fundamental no som dos Stones.

As Tears Go By (1965)

Com arranjo de cordas, a balada também lançou a então namorada de Jagger, Marianne Faithfull.

Little Red Rooster (1965)

O cover de Chester Burnett e Willie Dixon revela, além da paixão da banda pelo blues, a guitarra slide de Brian Jones (acima). Sua forma de tocar impactou Jagger e Richards quando o viram.

(I Can't Get No) Satisfaction (1965)

O riff de guitarra mais conhecido da história do rock foi composto por Keith Richards quando ele estava na cama, pegando no sono. Em seu livro de memórias, Vida, ele conta que a música só não se perdeu porque ficou registrada no gravador. Foi single do disco Out of Our Heads.

Under My Thumb (1966)

O uso da marimba mostra a busca dos Stones em ultrapassar os horizontes do rock e do blues. A música ficou tristemente lembrada pela performance de 1969, em Altamont, nos EUA, quando a gangue dos Hells Angels esfaqueou um jovem.

Paint It Black (1966)

Os Stones expandem a musicalidade (e a mente) usando o sítar, da música oriental. A iniciativa foi de Brian Jones, que, por seus problemas com drogas, acabou demitido do grupo em junho de 1969. Menos de um mês depois, foi encontrado morto na piscina de sua casa.

Let's Spend The Night Together (1967)

A banda reforça sua fama de indecência. No The Ed Sullivan Show, famoso programa da época, recebem a sugestão de mudar o trecho "vamos passar a noite juntos" para "vamos passar algum tempo juntos", o que Jagger solenemente ironiza e ignora na performance. A faixa foi regravada por David Bowie.

Ruby Tuesday (1967)

Música com alguns sons "viajantes", fruto das primeiras experiências com LSD de Keith Richards e Brian Jones. Aliás, todo o álbum Between the Buttons parece ter sido influenciado pelos efeitos alucinógenos. O disco saiu meses depois do também psicodélico Revolver, dos Beatles.

She's a Rainbow (1967)

Tem arranjos e cordas de John Paul Jones, músico de estúdio que depois viraria baixista do Led Zeppelin.

In Another Land (1967)

A onda da psicodelia pega de jeito os Stones. Esta música é apenas uma amostra de toda a lisergia que cobre Their Satanic Majesties Request, da capa às músicas. O disco saiu cinco meses depois de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Os trajes dos Stones na capa remetem aos dos Beatles. John Lennon já havia dito o seguinte: "Tudo o que a gente faz os Stones copiam quatro meses depois".