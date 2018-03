Registro da turnê que apresentou o guitarrista Ronnie Wood, substituto de Mick Taylor, que pediu as contas por divergências com Jagger e Richards. Wood faria sua estreia em estúdio no ano seguinte, no disco Black and Blue, imprimindo na banda sonoridade e presença de palco mais afinadas com Richards. Entre os destaques deste show em Los Angeles, uma bela versão de You Can’t Always Get What You Want. Disponível em DVD.