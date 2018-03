No enceramento da perna brasileira da Olé Tour, os Rolling Stones apresentaram em Porto Alegre, dia 2 de março, a versão mais curta do set list tocado antes no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como já haviam feito em dois dos oito shows anteriores, a banda mostrou na Capital 18 canções, entre elas as 14 que se mantiveram fixas em todas essas apresentações (marcadas abaixo).

O repertório foi completado por Ruby Tuesday, que a banda não exibia ao vivo desde 2014, Let's Spend the Night Together, escolhida pelo público em votação na internet, e a duas escolhidas por Keith Richards em seu momento solo ao microfone, que desta vez foram You Got The Silver e Before They Make Me Run.

Com Ruby Tuesday os Rolling Stones já tocaram 35 diferentes músicas na Olé Tour, que segue para Lima (Peru), Bogotá (Colômbia), Cidade do México e Havana (Cuba)