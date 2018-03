Com o subtítulo Do Descobrimento à Conquista (1968 - 1999), o livro de Nélio Rodrigues esmiúça as passagens de integrantes da banda por Rio de Janeiro e São Paulo, a trabalho e a passeio. Destaca as viagens de férias de Jagger e Richards com suas famílias entre 1968 e 1969 e as visitas nas décadas seguintes do guitarrista Mick Taylor (integrante da banda entre 1969 e 1975) e do baterista Charlie Watts. Relembra os bastidores da gravação do vídeo promocional que Jagger fez para seu primeiro álbum solo, She's the Boss (1984), os shows da banda no país em 1995 e 1998 e o affair do cantor com a brasileira Luciana Gimenez, com quem tem um filho. Na foto abaixo, Jagger e Richards (D) passeiam na praia do Recreio dos Bandeirantes (RJ), em 1968.