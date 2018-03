Lançado em 2005, o longa-metragem de Stephen Wooley ilumina os primeiros passos da banda destacando como protagonista o guitarrista Brian Jones, seus conflitos com Mick Jagger e Keith Richards pela liderança do grupo e sua misteriosa morte, aos 27 anos, em julho de 1969. A história oficial aponta que Jones, recém-demitido dos Stones em razão do abuso de drogas e álcool, morreu acidentalmente durante um mergulho na piscina de sua mansão. O filme, disponível em DVD, investe na teoria de um possível assassinato do guitarrista (vivido por Leo Gregory, à esquerda na foto), cometido um homem que fazia obras de reforma em sua casa e também fazia às vezes de caseiro - o sujeito, na versão do filme, invejava a riqueza e as extravagâncias libertárias do patrão. Como os Stones não aprovaram a produção e não autorizaram o uso de suas composições originais, a trilha sonora conta apenas com os covers gravados pela banda no começo da carreira.