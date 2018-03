MARCELO PERRONE

A base sonora que mantém os Rolling Stones acelerando na estrada há mais de 50 anos foi concretada com a mistura de diferentes influências musicais.

Ao rústico skiffle que embalava os jovens britânicos nos anos 1950, Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, trio que imprimiu a identidade da banda nos primeiros passos, adicionaram a música negra americana que cruzava o Atlântico em discos importados, raramente tocados nas rádios locais. O blues de mestres norte-americanos como Robert Johnson e Muddy Watters e o rock’n’roll eletrificado de pioneiros como Chuck Berry e Bo Diddley ajudaram a moldar o repertório seminal dos Stones, tanto nas releituras dos rapazes quanto nas composições próprias que Jagger e Richards começariam a apresentar após o primeiro show oficial da banda. Foi no palco do Marquee Club, em Londres, no dia 12 de julho de 1962, ainda sem o baixista Bill Wyman e o baterista Charlie Watts, posteriormente incorporados ao time.

Jagger e Richards descobriram ter essa devoção em comum um ano antes. Após terem perdido o contado de vizinhos na infância, eles se reencontraram anos depois na estação de trem de Dartford, cidade no subúrbio de Londres onde nasceram. Jagger carregava discos de alguns de seus ídolos, entre eles Rockin’ at the Hops, de Berry, e The Best of Muddy Waters. Berry era a fonte em que Richards bebia no seu aprendizado de guitarra. A faísca virou chama. Por sua vez, Brian Jones foi um dos primeiros músicos britânicos a incorporar a técnica blueseira do “bottleneck” (o deslizar de um objeto sólido pelo braço do violão ou da guitarra), elemento que, somado ao uso da harmônica, identificou os Stones com a matriz negra e lasciva do rhythm and blues.

Ao longo de sua trajetória, alargaram seu horizonte musical absorvendo gêneros como folk, country rock, soul, gospel e reggae, entre outros. Experimentaram da psicodelia ao flerte com a disco music. Já foram considerados velhos, datados, repetitivos e obsoletos. Entre experimentações e riscos com que se lançavam a cada novo disco, seguiram respondendo por que permaneciam relevantes. Percorrendo providenciais desvios de rotas e tensões pessoais, Jagger, Richards e seus parceiros jamais deixaram de manter azeitada a sólida engrenagem roqueira com a qual os jovens setentões seguem firmes e fortes até esta turnê comemorativa dos 50 anos, que desembarca no dia 2 de março em Porto Alegre.

