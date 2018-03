Opôr-do-sol colore o céu com tiras alaranjadas quando a família de Ghazi e seus amigos se dirigem para o porto de Kos. É fim de tarde de segunda-feira, 21 de setembro. Carregam suas mochilas e caminham para o navio que os levará a Atenas. Agora, sim, um navio de verdade, com vários andares e luzinhas piscantes. No caminho, Mohammad abre os braços como se estivesse fazendo aviãozinho, levando nas costas a mochila azul do Homem Aranha que ganhou de voluntários. O menino é carregado na garupa por Mohamed Ali, 23 anos, maratonista e lutador de boxe, único iraquiano a se unir aos 10 sírios do grupo. Tala, de cinco anos, vai nos ombros de Musa, o amigo inseparável, com a mochila rosa da Princesa Elsa que também ganhou de presente.

Juntos, os quatro cantam e fazem corações com as mãos no meio do caminho, enquanto o pai confere a documentação dos 11 integrantes do grupo para o embarque. Antes de entrarem no porto, tiram fotos de despedida com a praia ao fundo, símbolo da primeira vitória. Os barcos e as barracas ficaram para trás, é hora de seguir adiante.