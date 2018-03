Por causa das memórias da guerra recente em seu próprio país, Sonja tem a impressão de voltar no tempo quando vê as imagens da Síria bombardeada. Ainda hoje se assusta com sirenes e estampidos. Outra amiga que viaja no banco de trás do carro, Ana Laura Kapetanovic, uma loira longilínea que trabalha como modelo para grifes, conta que também precisou deixar sua casa para fugir da guerra. Na época, mudou-se para a Eslovênia.

– Esta é a razão por que estou fazendo isso agora. Somos todas refugiadas – explica.

Na chegada ao campo, procuro sem sucesso por pistas da família de Ghazi. Tudo indica que não estão mais lá. Voluntários da Cruz Vermelha dizem que não existe um banco de dados com todos os nomes. Como é muita gente, o processamento das informações individuais demoraria vários dias.

– Gostaria muito de ajudar, mas não temos nenhuma informação – diz a voluntária.

Diante do campo, o primeiro-ministro da Croácia dá informações à imprensa. A polícia determina que os voluntários afastem suas barracas de donativos. A justificativa é que isso atrapalha o controle das filas. Contrariados, eles começam a mover seus acampamentos.

– Como vamos ajudar as pessoas ficando longe? – questionam, revoltados.

Pelo rádio, a informação é de que mais de 51 mil refugiados já chegaram à Croácia. O tom é de alarme, com autoridades repetindo que não há lugar para tanta gente.

– Eles não querem ficar aqui, só querem passar por aqui – contesta Sonja.

No início da tarde do dia seguinte, recebo uma mensagem de Mohamed, o iraquiano que viaja com a família, e descubro o paradeiro do grupo. Ele compartilha comigo por whatsapp a sua localização por GPS. Estão agora em Salzburg, no oeste da Áustria.

Conectados, os refugiados estão sempre à procura de wi-fi para darem notícias. Tanto que um dos itens mais disputados em qualquer parada são tomadas para carregar as baterias dos celulares. Não por acaso, a estação de trem de Viena, de onde eu parto para encontrá-los, colocou à disposição dos refugiados um wi-fi especial para eles, “refugee–information”.