Sem sinal dos amigos, o maratonista e lutador de boxe decide caminhar até a fronteira. Acompanho ele e a nova amiga iraniana no percurso tão esperado, sob o sol do início da tarde. Pelo caminho, Mohamed colhe frutinhas roxas que desconhece para provar. Admira-se com as vacas “menores do que no Iraque”, aprecia as casas bem cuidadas.

Logo à frente deles, caminha uma família síria com duas crianças pequenas, que vivia em Alhaska, cidade que o Estado Islâmico tenta dominar. A estudante Nour Alhmad, 18 anos, diz que vão a passos lentos porque o tio tem dificuldade para andar. Tem a perna inchada por estilhaços de duas bombas que o atingiram na luta entre as forças em guerra. Enquanto converso com ela, tropeço e bato sem querer com a caneta em seu braço. Peço desculpas, ela minimiza.

– Depois dessa jornada não sinto mais dor.

A jovem calcula que perdeu uns quatro quilos, as roupas estão folgadas. Mas também computa alguns ganhos.

– Aprendemos muito com essa viagem. Temos que ser fortes, porque a vida pede que sejamos fortes. E esta é a jornada – ensina.

A poucos metros da fronteira, os refugiados tiram fotos diante das águas calmas de um rio que divide os territórios. Avançam mais alguns passos e entram na fila conduzida por policiais alemães. Enfim, o destino. Estão felizes, mas cansados demais para comemorar. Mohamed se junta à fila, dizendo que vai me mandar notícias quando reencontrar com a família na Alemanha.

– Não se preocupe, vai dar tudo certo – diz.

Dou meia volta e decido voltar para procurar os outros, suspeitando que tenham ficado na outra fronteira, em Salzburg. Cinco minutos depois, Mohamed vem correndo atrás de mim:

– Disseram que se eu me registrar na Alemanha tenho que ficar na Alemanha para sempre, se sair não posso voltar.

Como tem planos de ir para a Finlândia e, de lá, para os Estados Unidos, onde mora um tio, o iraquiano se sente inseguro em cruzar a fronteira. Acaba voltando comigo até o campo de acolhida, num trajeto que leva mais uma hora e 15 minutos de caminhada.

– Por que não me disseram antes? Por que não nos deixam livres? Odeio este país – frustra-se.

Ao regressar a Salzburg e seguir outro mapa enviado por um dos rapazes pelo whatsapp, descubro naquela noite que a família está em um campo, já no lado alemão. Consigo alcançá-los em Freilassing, a cidade alemã que faz fronteira com a Áustria, pouco depois das 22h. Quando chego ao campo, avisto da calçada Ghazi e os amigos fumando no pátio. Sorridentes, estendem as mãos através da cerca para me cumprimentar. Antes que possamos conversar, um policial aparece gritando.

– Saia daqui! É proibido ficar aqui! – ordena para mim.

– E também não pode fumar no pátio – resmunga para eles.

O agente então me manda falar com o chefe do policiamento do campo, que me orienta a falar com a assessoria de imprensa, que depois de vários contatos responde na manhã seguinte que não pode me autorizar a falar com a família porque o prédio de abrigo aos refugiados é de responsabilidade da prefeitura.