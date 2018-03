Os integrantes do grupo caminham de mãos dadas para não se perderem. Ficamos de pé na expectativa de que a fila ande, mas 40 minutos depois tudo está parado. O pai pergunta para voluntários de colete azul do Acnur se vão abrir a fronteira. Parecem não ter ouvido.

No meio da madrugada, voluntários de colete amarelo arremessam biscoitos, sem conseguir circular no meio da multidão.

O frio aumenta ao amanhecer, e cobertores distribuídos horas antes aos caminhantes viram proteção sobre as cabeças.

– Parecem zumbis. Eu vi num filme – diz o iraquiano, que aprendeu inglês sozinho, em filmes americanos.

Mohamed tem um tio que mora nos Estados Unidos e sonha em ir para lá depois de chegar à Alemanha. O maratonista é fã da celebridade Kim Kardashian, a quem segue no Instagram. Admite que morava numa região do Iraque não afetada pela guerra, mas foi incentivado pelo tio a aproveitar a onda migratória.

Às 5h30min, começa a chover. A polícia continua imóvel diante da fronteira. Pelo menos 20 policiais estão enfileirados com os braços cruzados a nossa frente. A situação só não se torna mais dramática porque capas de chuva começam a ser lançadas por voluntários. Vestimos as capas de plástico verde sobre as mochilas, e aos poucos os cobertores umedecidos começam a ficar pelo chão. O mesmo chão que virou mar de garrafas plásticas, e onde prestando atenção se encontram outros objetos que contam a história da viagem: uma fralda, um ursinho de pelúcia. A sujeira é um retrato melancólico e simbólico da jornada.

– Viramos pessoas sujas. Muito sujas – define o ex-soldado Ammar, que na frase original nos definiu como “Fucking dirty people”.

Com o clarear do dia, às 6h, todos se postam de pé, acreditando que a fila vai andar. Mais um desejo do que uma perspectiva concreta. Já estamos há 11 horas na espera. A chuva dá trégua, e o casal se aproxima com os filhos, com semblante cansado emoldurado pelas capas de chuva. Ghazi estende a mão para os rapazes em cumprimento.

Aquele 24 de setembro é o feriado islâmico do Eid al-Adha, o “festival do sacrifício”, que lembra a disposição de Abraão de sacrificar seu filho como um ato de obediência a uma ordem divina – e a misericórdia de Alá em colocar um cordeiro no lugar do menino no último momento.

Abatidos, sem dormir, alimentando-se com biscoitos e salgadinhos, os refugiados são a própria imagem do sacrifício. Fico pensando se é essa fé inabalável que sustenta a espera. Eles não reclamam. Aguardam pacientes, mesmo depois de 12 horas na chuva e no frio.

No meio da fila, Ammar espia no celular o mapa para ver em que parte do caminho está.

O coro de vozes volta a cantar em inglês.

– Croatia, Croatia, we want to open!

Os policiais mantêm o olhar sisudo, mandam todo mundo permanecer sentado.

– Sit down, sit down!

Pouco antes das 7h, quando o sol irrompe raios rosados sobre as nuvens cinzentas, Ghazi consegue passar com a família pelo cordão. Com os demais integrantes do grupo, levo duas horas e meia de espera até alcançá-los. Não são mais do que 20 passos entre um lado e outro, mas à custa de tanto sacrifício que me emociono na travessia. Às 9h30min, chegamos à Croácia.

– Não chore, por favor não chore – dizem-me os rapazes.

Minutos depois, um vizinho de fila resume para mim a diferença entre o que eu sinto e o que eles sentem.

– Isto não é nada comparado ao que vivemos na Síria. Lá há sangue por todo lugar, a Síria cheira a morte. Qualquer coisa é melhor do que aquilo – assegura o fisioterapeuta Harem Alhamad, 31 anos, de Aleppo.

Ele deixou a filha de quatro anos na Síria por falta de dinheiro para pagar a viagem dela.