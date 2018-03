Pelo menos sete policiais fazem a vigilância no portão principal de acesso ao campo naquela manhã, 28 de setembro. É mais um dia nublado no outono europeu, com temperatura de 6ºC ao amanhecer. Cerca de 1,2 mil migrantes aguardam o registro de seus nomes para poder ingressar no país.

Às 10h, ainda sigo no périplo à procura de informações do lado de fora, quando um casal de refugiados com um bebê no colo e uma criança pequena se aproxima. Pretendem comprar roupas mais quentes na loja vizinha ao campo. Antes que consigam, são abordados nas escadas do estabelecimento.

– Vocês são ilegais aqui, temos que registrá-los – diz um policial.

– Mas não queremos ficar na Alemanha. Queremos ir para a Noruega – responde o pai da família.

– Não é sua decisão onde você vai ficar. Aqui na Alemanha é passo por passo, você tem que se registrar.

– Então só vamos passar na loja primeiro.

– Não é hora de fazer compras – reprime o policial, conduzindo-os até o campo.

O tom rígido é um dos sinais do endurecimento das regras alemãs diante do fluxo migratório. Depois de a chanceler Angela Merkel ter anunciado a expectativa de receber 800 mil refugiados até o final deste ano e comemorado o fato de a Alemanha “ter se transformado em um país que as pessoas associam à esperança”, o inchaço refreou o discurso. Em 13 de setembro, quando 13 mil pessoas chegaram num único dia a Munique, superlotando a rede de acolhimento, o país anunciou o início do controle de fronteiras. Com isso, suspendeu temporariamente sua participação no Tratado de Schengen, que estabelece livre circulação de pessoas entre a maioria dos países da União Europeia.

Agora, todos os que ingressam na Alemanha precisam ser registrados, um processo que segura os recém-chegados por até dois dias em abrigos nas fronteiras. Depois do meio-dia, uma fila começa a se formar diante do campo. Parte do grupo será transportada de ônibus diretamente para cidades da região da Bavária, enquanto outros serão conduzidos à estação de trem.