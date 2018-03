Às 7h17min de terça-feira, Ghazi e Razan começam a dobrar as mantas que aquecem as crianças. As luzes do porto de Atenas já são visíveis. O tempo está cinza e úmido no primeiro dia de outono.

O pai veste Tala com um blusão de gola alta, cantando para ela enquanto ajeita as mangas. A menina se irrita com a gola, mas Ghazi insiste dizendo que é necessária, que está frio lá fora. A mãe alcança uma escova para a filha pentear-se, depois coloca uma tiara cor de rosa com flores nos seus cabelos. Mohammad sorri enquanto a mãe o veste com blusão marrom sobre a camiseta. Come uma banana como café da manhã, fazendo cara feia para a ponta amassada, que a mãe engole em seu lugar.

Musa está ansioso para se comunicar com a família. Desde que saiu da Turquia ainda não conseguiu dar notícias. Ao desembarcar, começa a procurar uma rede de wi-fi para fazer a conexão. Existe uma no porto, mas o sinal está fraco. Musa insiste. Quando já está na parada de ônibus, rumo à estação de trem, consegue a conexão. Faz uma chamada de vídeo via whatsapp para o irmão, que também deixou o país fugindo do Estado Islâmico. Feliz, conta que sobreviveu à travessia do Mar Egeu e chegou a Atenas. Quando pergunto mais sobre a conversa, ele diz que não pode dar detalhes.

– Daesh, Daesh! – volta a dizer, repetindo aquele mesmo sinal com a mão atravessando o pescoço: tem medo de que descubram onde seu irmão está e cortem sua cabeça.

Por orientação de sírios que já vivem na Grécia, o grupo segue de trem até uma agência de viagens que organiza excursões de refugiados até a fronteira com a Macedônia, Oimo Travel. Sentada na janela do trem, Tala canta ao lado de Musa, inventando uma composição própria:

– Onde nós vamos, motorista, onde você vai nos levar, motorista, mais rápido, mais rápido, mais rápido!

No caminho, outro jovem do grupo, de cabelo arrepiado, compra uma faixa para tapar uma tatuagem no braço esquerdo. É uma suástica. Diz que quando tatuou não sabia do significado, só achou bonito o símbolo, que conheceu em filmes estrangeiros. Agora, sonhando em entrar na Alemanha, não quer correr o risco de ter problemas com a polícia. Vai usar a faixa durante toda a viagem, simulando um machucado. Ele conversa comigo e adora tirar selfies do grupo, mas não quer dizer seu nome. Conta que já foi soldado do exército, quatro anos atrás, quando a guerra estava começando. Fugiu porque não queria participar do massacre e ficou marcado. Sua família recebeu um comunicado dizendo que ele era um jovem morto. Não podia mais voltar para casa. Desde então, não fala mais com familiares, temendo que paguem o preço da sua deserção. Pergunto se ele testemunhou muitas mortes enquanto estava no exército.

– Muitas.

E matou?

– Eu fugi antes.

Fã de filmes americanos, usa expressões em inglês como se estivesse em um deles, repetindo em cada frase a palavra “fucking”: “I am fucking hungry”, “Let’s go to this fucking city”.

Pouco antes das 10h, chegamos à agência de viagens. Uma sala comercial à beira da calçada com letreiro em grego e cartazes em árabe no seu interior. Mais uma vez, o pai reúne a documentação de todos. O valor é de 40 euros por pessoa. Toda a negociação é feita em árabe. A previsão é de que o ônibus para a Macedônia chegue em duas horas. Todos sentam-se na calçada. A espera tem cheiro de batatas Pringles sabor cebola, que as crianças comem e distribuem aos demais.

Para se distrair, o ex-soldado começa a me dar lições de árabe. Tomo notas do que escuto e repito as frases aprendidas, “Ana asme Letícia, Ana mean al Brazil, Ana sahafea” (Meu nome é Letícia. Eu sou do Brasil. Sou jornalista). Eles riem do meu sotaque árabe, e involuntariamente viro motivo de diversão para o grupo, enquanto o tempo passa.

Pouco antes do meio-dia, vem um aviso de que o ônibus está a caminho. O pai faz a contagem do grupo e falta uma pessoa. Rama, a moça de 18 anos que os acompanha, aproveitou o tempo para dar uma volta e ainda não retornou. Todos ficam impacientes. Minutos depois, ela aparece e é xingada pelos mais velhos. Avisam que o grupo não pode se dispersar. Não é hora para passeios. O clima fica tenso.

Caminhamos duas quadras até uma praça onde há um restaurante árabe. É o ponto de encontro da excursão, e todos se sentem em casa. Driblando o letreiro grego, comunicam-se na própria língua com todos os funcionários do estabelecimento. Ali reencontramos outros sírios que estavam no acampamento em Kos, como o estudante de medicina Issa Jafar, 24 anos, que assim como boa parte do grupo é natural de Raqqa. Pergunto se ele está feliz.

– Não muito, ansioso para partir – diz.