Ocaminho que separa Idomeni, no norte da Grécia, de Gevgelija, na Macedônia, vem sendo chamado de “terra de ninguém” pelas agências internacionais. Ghazi e Razan avançam sobre ele com os filhos no colo, ainda dormindo, no fim da noite desta terça-feira. Passam por um carro da polícia grega, que apenas observa a movimentação constante de ônibus chegando com novas levas de refugiados. Milhares de pessoas já estão em marcha à frente deles. No início de setembro, números divulgados por autoridades da Macedônia indicavam que até 5 mil pessoas chegavam à fronteira diariamente.

– É muita gente, muita gente! – espantam-se os rapazes do grupo.

Caminhamos 20 minutos até deparar com fileiras de migrantes sentados sobre os trilhos. A informação repassada boca a boca é de que a polícia de fronteira vai liberar a entrada aos poucos. O pai pede que todos se sentem juntos, para não se dispersarem. Mohammadd acorda no colo do pai e começa a brincar com as pedras do chão, o brinquedo possível no meio da jornada áspera.

Musa e Ammar se afastam do grupo para fazer as suas preces. Juntam as mãos em oração, depois se ajoelham e dobram o corpo sobre os trilhos, no cascalho. Agradecem por terem chegado até aqui e pedem proteção para os próximos passos. Ao voltar, Musa faz um sinal de positivo.

– Vamos em frente, vai dar tudo certo – confia.

Os mais jovens deitam sobre os trilhos, exauridos pela viagem.

Com a queda na temperatura e um vento gelado, o iraquiano Mohamed, que veste bermuda e chinelos, se encolhe com frio.

– Perdi todas as minhas roupas no mar – conta.

Diz que tudo o que lhe restou está na sacolinha plástica roxa que leva nas mãos. Pergunto sobre a mochila preta grande que carrega e ele explica que não é sua. Leva o peso nas costas como um favor para a família, para que os pais possam cuidar das crianças.

Uma hora depois, a fila começa a andar. Pouco antes da 1h da manhã, deixamos o território grego sem maior alarde, sem que alguém peça documentos. Na saída, voluntários distribuem roupas para as crianças. A mãe, que calçava sapatilha com meias de nylon preta, ganha botas de cano alto. Mohammad e Tala recebem roupas de inverno. Há muitos bebês de colo na fila. O choro das crianças embala a caminhada. Todos estão cansados e famintos, mas não é possível parar no meio da marcha.